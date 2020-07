Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Auf nasser Fläche ausgerutscht

Polizei sucht Helfer

Bad König (ots)

Für die Aufklärung eines Sachverhaltes, der sich bereits am 9. Mai in einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße, ereignet und sich ein 73 Jahre alter Mann aus Höchst schwer verletzt hat, sucht die Polizei dringend die Menschen, die dem Gestürzten zu Hilfe kamen.

Bei den Helfern handelt es sich um Kunden, die sich gegen 17.45 Uhr in dem Einkaufsmarkt aufgehalten hatten. Neben den Helfern werden auch diejenigen gesucht, die den Sturz gesehen haben.

Die Ermittler (DEG) bitten alle infrage kommenden Zeugen sich zu melden. Telefon: 06163 / 9410.

