Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Vandalen im Stadion

Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nach ersten Schätzungen haben noch unbekannte Vandalen, in der Zeit zwischen Samstag (11.7.), 12.30 Uhr und Sonntag (12.7.), 20.30 Uhr, einen Schaden von mindestens 6000 Euro auf dem Stadiongelände in der Sandstraße verursacht. Über einen Zaun waren die Täter auf das Areal gelangt und hatten dort mehrere hüfthohe Laternen sowie eine Toilettentür aus den Verankerungen gerissen. Auch der Gitterzaun eines angrenzenden Kindergartens ist in diesem Zusammenhang von den Kriminellen beschädigt worden. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt hat den Fall übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung eingeleitet. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 061547/95090 nehmen die Ermittler alles Sachdienliche entgegen.

