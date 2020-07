Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kollision zwischen Auto und Linienbus/Acht Leichtverletzte

Rüsselsheim (ots)

Am Montagmittag (13.07.), gegen 12.00 Uhr, kollidierte im Bereich Haßlocher Straße/Bundesstraße 43 ein Linienbus mit einem Auto. Der Wagenlenker beabsichtigte aus Richtung Adam-Opel-Straße kommend nach links auf die Bundesstraße 43 in Richtung Bischofsheim abzubiegen, der ihm entgegenkommende Busfahrer wollte die Bundesstraße 43 geradeaus überqueren.

Bei dem Unfall wurden die beiden Autoinsassen, der Busfahrer sowie fünf seiner Fahrgäste verletzt und zogen sich allesamt Blessuren leichterer Art zu. Es waren mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz. Drei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Kreuzungsbereich war für die Unfallaufnahme und die Rettungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle bis gegen 13.00 Uhr blockiert.

Die Beamten der Polizeistation Rüsselsheim haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell