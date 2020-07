Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Teure Dachreparatur - Handwerkertrupp kassiert 2800 Euro

Mörlenbach (ots)

Eine Reparatur, die sich im Nachhinein als Betrugsmaschine herausstellte, kostete einem Eigenheimbesitzer 2800 Euro. Ein Handwerkertrupp bot am Montagmittag (13.7.) unangemeldet seine Dienste in der Weiherer Straße an. Überredet von der angeblichen Notwendigkeit der Reparatur, führte das Quartett einige Vorbereitungsarbeiten durch. Da Material gefehlt haben soll, machten sich die Männer noch mal los und fuhren in einem dunklen Van weg und kamen nicht mehr wieder. Per Vorkassen hatten sie jedoch die Reparaturkosten bereits einkassiert.

Wegen Betrug ist bei der Polizei Anzeige erstattet worden. Beobachtungen zu dem Fall nehmen die Ermittler in Heppenheim (DEG) entgegen. Telefon: 06252 / 7060.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei abermals:

- Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein! - Lassen Sie keine Handwerker, die plötzlich und unangemeldet vor der Tür stehen, ins Haus - Kommt Ihnen was verdächtig vor? Greifen Sie zum Hörer und verständigen Sie sofort die Polizei (Notruf 110).

Polizeipräsidium Südhessen

