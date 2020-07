Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 57-Jähriger bei Einbruchsversuch ertappt

Darmstädter (ots)

Ein 57- jähriger Darmstädter hat am Sonntagmittag (12.7.) sein Unwesen im Olbrichweg getrieben und versucht in einen dortigen Verkaufsstand einzubrechen. Dank der Reaktion eines Zeugen endete das kriminelle Vorhaben mit seiner Festnahme und der Erstattung einer Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls. In diesen Verfahren wird sich der Beschuldigte zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 12.30 Uhr hatte ein Zeuge den ungebetenen Gast an der Bude bemerkt, wo er sich auf verdächtige Art und Weise an der Verkleidung des Bar-Standes zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen der Beamten konnte der Verdächtige festgehalten werden. Dann klickten die Handschellen und die Beamten brachten den Beschuldigten zur Wache wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

