Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkehrsschild bricht ab und beschädigt schwarzen Mercedes

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (12.7.), gegen 9 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Bereich einer Bäckerei in der Roßdörfer Straße, bei dem ein schwarzer Mercedes von einem Verkehrsschild beschädigt wurde. Aus bislang noch unbekannter Ursache war das Schild aus der Verankerung gebrochen und auf das Fahrzeug gefallen. Augenzeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit dem 1 Polizeirevier, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3610).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell