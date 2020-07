Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Pritschenwagen verliert geladene Steine

Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Am Montag (13.07.) gegen 9:20 Uhr fuhr ein grüner Pritschenwagen, der mit Steinen beladen war, die Schwanheimer Straße in Bensheim in Richtung Innenstadt. Beim Anfahren an der Ampel verlor dieser drei Steine. Einer von diesen traf einen dahinterfahrenden schwarzen 3er BMW und beschädigten diesen. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro. Bei Informationen oder Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer: 06251/84680 oder per Mail: DGE.Bensheim.ppsh@polizei.hessen.de

Berichterstatter: Christ, Polizeikommissaranwärter, Polizeistation Bensheim

