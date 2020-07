Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrecher durchsuchen Büro

Lampertheim (ots)

Am Wochenende (10.-13.7.) wurde in einem Büro in der Wilhelmstrasse, zwischen Falterweg und Emilienstraße, eingebrochen. Der Einbruchsschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Gestohlen wurden 40 Euro aus einer Geldkassette. Die Täter kamen durch die Eingangstür in der Römerstraße.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell