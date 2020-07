Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Lenkrad und Navi entwendet

Darmstadt (ots)

Auf das Lenkrad und den Airbag eines schwarzen BMW hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (12.-13.7.) abgesehen. Das Fahrzeug parkte im Lupinenweg, als die Kriminellen eine Seitenscheibe des Autos einschlugen, sich auf diesem Weg gewaltsam Zugang verschafften und dann die Geräte ausbauten. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Informationen entgegen.

