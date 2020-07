Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal-Böllstein: Sechs Fahrverbote für Motorradfahrer nach Geschwindigkeitskontrollen

Brombachtal (ots)

Unweit der Stelle, an der am Samstagabend (11.07.) ein 20 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Groß-Gerau tödlich verletzt wurde (wir haben berichtet), überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntag (12.07.), in der Zeit zwischen 11.00 und 15.00 Uhr, die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 211, zwischen der "Spreng" und Böllstein.

Insgesamt 514 Motorräder und Autos wurden hierbei gemessen. 69 Biker und 45 Autofahrer waren zu flott unterwegs. Sechs Motorradfahrern droht nun zudem ein Fahrverbot, weil sie dort mit mindestens 41 "Sachen" zu viel auf dem Tacho unterwegs waren. Trauriger Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der den Streckenabschnitt, auf dem maximal 70 km/h erlaubt sind, mit 121 Stundenkilometer passierte. Ihm drohen nun 440 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

