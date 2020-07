Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Einbruch in Wohnhaus

Rüsselsheim (ots)

Am Sonntagnachmittag (12.07.) bemerkten Bewohner den Einbruch in ein Haus im Merowingerring. Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise in das Gebäude ein und ließen anschließend aus einem Tresor Bargeld und Münzen mitgehen. Der Tatzeitraum kann bislang nicht exakt eingegrenzt werden. Der Einbruch könnte somit auch bereits einige Tage zurückliegen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

