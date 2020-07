Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mindestens 15.000 Euro Schaden/Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung an Stadtverwaltung

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.07.) verschmutzten Unbekannte das Gebäude der Stadtverwaltung in der Ludwig-Dörfler-Allee an den beiden Haupteingängen vermutlich mit Öl. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 15.000 Euro.

Die Reinigung des denkmalgeschützten Gebäudes dürfte sehr kostenintensiv werden und ist zudem aufgrund der Beschaffenheit auch nicht ganz einfach. Aufgrund der Verschmutzung muss der Personenverkehr zunächst umgeleitet werden.

Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich bereits vor vor einem Jahr in der Nacht zum 8. Juli 2019. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Beschädigungen von damals sind immer noch sichtbar, weil eine Entfernung aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit nicht möglich war.

Die Polizei in Rüsselsheim ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

