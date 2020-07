POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

Am Samstag den 11.07.2020 ereignete sich gegen 16:18 in Goddelau in der Starkenburger Straße, in Höhe der Hausnummer 13, ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr aus einem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein, ohne auf diesen zu achten. Hier musste ein Verkehrsteilnehmer bereits ein Fahrmanöver vollziehen, damit es zu keinem Zusammenstoß kommt. Der Fahrzeugführer, welcher aus der Parklücke fuhr, reagiert auch auf die Situation und verursachte dadurch mit einem geparktem PKW einen Unfall. Anschließend fuhr der Unfallverursacher von der Unfallstelle weg ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum Unfallverursacher gibt es keine. Aus diesem Grunde sucht die Polizeistation Groß-Gerau Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

