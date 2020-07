Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11. / 12.07.20) streifte ein Pkw, welcher die Hospitalstraße, aus Richtung Eugen-Schreiber-Straße her kommend, in Richtung Martin-Kärcher-Straße befuhr, ein am linken Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug. Dieses wurde stark an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Lampertheim zu melden, Tel.: 06206/94400.

