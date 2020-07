Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Sonntag, den 12.07.2020 im Zeitraum von 17:00 -18:00 Uhr ereignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz am Bruchsee ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter PKW Mercedes Vito, Farbe braun, am Heckbereich beschädigt. Der Verursacher, welcher den PKW vermutlich beim Ausparken beschädigte, entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Schaden am geparkten PKW beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Tel. Nr. 06252 70 60 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstr. 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252 / 7060

i. A. Hohmann, PHK, SB Minther

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell