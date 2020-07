Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfall Motorrad gegen Linienbus auf der L3399 bei Winterkasten

Reichelsheim (ots)

Am Sonntag,den 12.07.2020, gegen Nachmittag befuhr ein 26jähriger Kraftradfahrer die L3399 aus Richtung Winterkasten kommend in Richtung Reichelsheim. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Kraftomnibus.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber abtransportiert.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5500EUR.

Während der Unfallaufnahme musste die L3399 zeitweilig voll gesperrt werden.

Rettungsdienst, sowie Polizei waren vor Ort vertreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell