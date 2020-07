Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Küchenbrand

Groß-Zimmern (ots)

Am Sonntag (12.07.) wurde gegen 13.15 Uhr ein Küchenbrand in einer Eisdiele in der Darmstädter Straße gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich der Eigentümer, zwei Angestellte und mehrere Gäste im Außenbereich auf. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer durch den Betreiber vollständig gelöscht werden. Lediglich herausgetragenes Kücheninventar musste nachgelöscht werden. Brandursächlich war eine eingeschaltete Herdplatte, die hierdurch entstandene Hitze entfachte Gegenstände, die sich im Bereich des Herdes befanden. Personen wurden nicht verletzt. Neben der Feuerwehr Groß-Zimmern waren ein Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Dieburg im Einsatz. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Die Darmstädter Straße war während des Löscheinsatzes gesperrt.

Berichterstatterin: PHK'in Fabian, Polizeistation Dieburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell