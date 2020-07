Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Brand einer Garage

Trebur (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.07.) gegen 03.30 Uhr bemerkte eine Verkehrsteilnehmerin Rauchaustritt aus einer Garage in der Hauptstraße. Trotz des schnellen Eintreffen der Feuerwehren am Brandort, stand die Garage, in welcher sich vorwiegend Hausrat befand, bereits in Vollbrand. Durch das Feuer wurde zudem das Wohnhaus, wie auch das Nachbarhaus leicht beschädigt. Der Einsatz der Wehren aus Trebur und Geinsheim verhinderte, dass durch den Brand ein noch größerer Schaden eintrat. Derzeit wird der Schaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die vier Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden, die Kriminalpolizei in Rüsselsheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Berichterstatter: PHK Maul, Polizeistation Groß-Gerau

