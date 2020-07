Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Einbruch in Büroräume der Diakonie

Zeugen gesucht

Mühltal (ots)

In der Nacht zum Freitag (9.-10.7.) hatten Kriminelle nichts Gutes im Bodelschwinghweg im Sinn. Zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen der Diakonie, durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flüchten mit dem Erbeuteten. Der Umfang der gemachten Beute ist abschließend noch nicht bekannt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

