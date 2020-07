Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bergstraße/ Bürstadt: Auf der Suche nach Drogen Diebesgut gefunden? Polizei sucht rechtmäßige Besitzer von Fotoapparat, Werkzeugen und Co.

Am Dienstag (30.6.) wurde mögliches Diebesgut in einer Wohnung bei einem tatverdächtigen Drogenhändler in Bürstadt (wir hatten berichtet) aufgefunden. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim sucht jetzt die rechtmäßigen Besitzer von dem Fotoapparat, Werkzeugen und Co.

Wo und wem wurden die Gegenstände (Bildergalerie auf der Homepage der Polizei Hessen, s. Link: https://k.polizei.hessen.de/1031309417 ) entwendet?

Auch wenn bisher keine Anzeige erstattet wurde, werden alle in Frage kommenden Geschädigten gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat 21/ 22, unter der Rufnummer 06252 / 7060, zu melden.

