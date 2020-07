Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Versuchter Handtaschendiebstahl

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots)

40 bis 50 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurze schwarze Haare, leichter Oberlippenbart, südeuropäisches Erscheinungsbild. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der am Donnerstag (9.7.) versucht hat, einer 35 -jährigen Passantin in der Hammergasse, die Handtasche zu entwenden. Gegen 13.45 Uhr trat der mit einer schwarzen Anzughose und einem weißen Hemd bekleidete Mann an die Frau heran, schubste sie in ein Gebüsch und versuchte ihre Handtasche zu entreißen. Sein kriminelles Unternehmen misslang und er flüchtete ohne Beute in Richtung Stadtmitte. Die Darmstädter Kripo (K 35) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer die Tat beobachten konnte oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

