POL-DA: Groß-Gerau: Metalldiebe im Wasserwerk

Groß-Gerau (ots)

Das Wasserwerk in der Breslauer Straße geriet in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (08.07.) und Donnerstagmorgen (09.07.) in das Visier von Metalldieben.

Die Täter durchtrennten zunächst den Zaun und gelangten so auf den Betriebshof des Wasserwerks. Aus mehreren Gitterboxen entwendeten die Unbekannten Altmetall in Form von Messing und Kupfer sowie rund 200 alte Wasseruhren. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

