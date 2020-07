Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nächtliche Auseinandersetzung in Wohnung-Zwei Verletzte/Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

In einer Dachgeschosswohnung in der Alten Straße, wurden in der Nacht zum Freitag (10.07.), kurz vor 3.00 Uhr, zwei 27 und 34 Jahre alte Bewohner von zwei oder drei bislang unbekannten Angreifern attackiert und hierbei erheblich im Kopfbereich verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Eine Personenbeschreibung der Flüchtigen liegt derzeit nicht vor. Einer der Angreifer soll allerdings auffällig groß gewesen sein.

Wer hat die Täter bei der Flucht vom Tatort beobachtet? Wem sind möglicherweise im dortigen Bereich von den Flüchtigen weggeworfene Gegenstände aufgefallen? Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau haben die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152/1750.

