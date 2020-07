Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Nicht im Verhältnis - Schaden am aufgebrochenem Milchautomat höher als der gestohlene Geldbetrag

Mörlenbach (ots)

Etwa 100 Euro haben Kriminelle aus einem aufgebrochenen Milchautomaten gestohlen und dabei einen Schaden verursacht, der weitaus höher liegt. Die Reparatur an dem Warenautomaten in der Weiherer Straße liegt bei etwa 1600 Euro. Die Tat wurde nach ersten Ermittlungen am frühen Donnerstag (9.7.) gegen 2 Uhr morgens begangen. Der Alarm des Behältnisses löste aus.

Die Heppenheimer Polizei (DEG) nimmt unter der Rufnummer 06252 / 7060 Hinweise zu den Tätern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell