Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorradfahrer auf Gehweg

Fußgängerin mit Kinderwagen nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Darmstadt (ots)

Die Polizei in Darmstadt hat wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des Sachverhalts eine junge Frau, die ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich der Heinrichstraße mit einem Kinderwagen auf dem Gehweg unterwegs war und möglicherweise als wichtige Augenzeugin in Betracht kommt. Wie der Polizei bekannt wurde, soll dieser Frau auf ihrem Weg, am Donnerstag (25.6.), gegen 17 Uhr, ein Motorradfahrer entgegengekommen sein, der mit der verbotswidrigen Nutzung des Fußgängerbereiches, mutmaßlich einen Stau auf der Wilhelminenstraße in Richtung Heidelberger Straße umgehen wollte. Bei dem Motorrad soll es sich eine Harley-Davidson gehandelt haben. Das Motorrad, die Bekleidung sowie der Helm des noch unbekannten Fahrers wurden einheitlich in der Farbe "Nato-Oliv" wahrgenommen.

Die Beamten des 2. Polizeirevier sind für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-3710 zu erreichen und bitten alle Augenzeugen des Geschehens und insbesondere die junge Passantin, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell