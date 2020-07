Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Lack brennt in Firma/Rauchsäule weithin sichtbar

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In einer Firmenhalle "Am Flurgraben" geriet am Donnerstagmorgen (09.07.), gegen 8.45 Uhr, Altlack in einem Behälter in Brand. Die daraus resultierende Rauchsäule war weithin, unter anderem bis nach Mainz zu sehen.

Anwohner wurden durch eine Rundfunkwarnmeldung aufgefordert, aufgrund der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Ginsheimer Landstraße musste während der Löscharbeiten im Bereich des Brandorts für den Verkehr gesperrt werden.

Die Feuerwehren aus Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer ein Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Ob möglicherwerweise Handwerkerarbeiten für den Ausbruch der Flammen ursächlich waren, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Rundfunkwarnmeldung konnte gegen 10.30 Uhr wieder zurückgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell