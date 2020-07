Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/Heppenheim: Urlaubszeit! Einbruchszeit? - Polizei bietet "Online-Sprechstunde" an - Infostand in Heppenheim

Bild-Infos

Download

Südhessen (ots)

Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen jetzt die Sommerferien und fahren in den Urlaub. Diesen Umstand machen sich auch Einbrecher zunutze, um in unbeaufsichtigte Wohnungen und Häuser einzusteigen.

Damit die Urlauber bei ihrer Rückkehr keine böse Überraschung erleben, sollten Sie folgende Hinweise der Polizei beachten: Weisen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter nicht auf eine längere Abwesenheit hin. Schließen Sie Ihre Wohnungs- und Haustüren immer zweimal ab, auch wenn Sie nur kurzfristig abwesend sind und verstecken Sie Schlüssel niemals außerhalb der Wohnung. Lassen Sie keine Fenster oder Türen gekippt. Entfernen Sie mögliche Aufstiegshilfen (z.B. Leitern, Mülltonnen und ähnliches) und Werkzeuge am und um das Haus.

Aufmerksame Nachbarn helfen, Einbrüche zu verhindern. Lernen Sie deshalb möglichst Ihre Nachbarn kennen. Bitten Sie eine Person Ihres Vertrauens, dass sie die Rollläden tagsüber öffnet und nachts schließt. Lassen Sie Ihr Haus bewohnt wirken, indem Sie den Briefkasten regelmäßig leeren lassen. Der unregelmäßige Betrieb von Fernseher, Radio und Licht durch Bekannte lässt Ihr Domizil ebenfalls bewohnt erscheinen oder Sie benutzen dafür eine Zeitschaltuhr.

Einen ganz besonderen Service zur Urlaubszeit für die Bürgerinnen und Bürger bietet in diesem Zusammenhang die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen an. Seit Monaten wird das bisherige Leben durch COVID-19 bedingte Einschränkungen bestimmt. Abstands- und Hygieneregeln sind mittlerweile Teil des Alltags und ein Ende der Maßnahmen ist derzeit nicht abzusehen. In der 30. Kalenderwoche wird es daher "Online-Sprechstunden" der Polizeiberater geben.

Das Angebot umfasst die direkte Kommunikation mit Präventionsexperten über den Messaging-Dienst "Skype-Business", die telefonische Beratung und die zeitnahe Beantwortung von Emailanfragen. Interessierte können sich zu folgenden Themenbereichen informieren:

Einbruchschutz - Sicherungsmaßnahmen der Wohnung oder des Eigenheims - Präventionstipps für die Urlaubs- und Reisezeit - Verhaltenstipps am Urlaubsort - Sicherer Umgang mit Wertsachen am Urlaubsort - Diebstahlsicherungen (Fahrräder, Codierung...)

Internetkriminalität Betrug im Internet und Cyberangriffe auf Computer oder mobile Endgeräte stellen eine zunehmende Gefahr dar. Die Maschen der Täter sind dabei immer ausgefeilter, die Angriffe immer intelligenter, so dass es für den Laien nur noch schwer möglich ist, Gefahren sofort zu erkennen. - Onlinebanking und Onlineshopping - Sicheres Einkaufen im Netz - Einfache Tipps zum Schutz vor Viren und Trojanern - Phishing, Erkennen von gefährlichen Emails - Mobiltelefone / Handysicherheit

Online-Beratungstermine (mit Voranmeldung!) finden statt am: Montag, 20.07.2020, 08.00 bis 12.00 Uhr Mittwoch, 22.07.2020, 12.00 bis 16.00 Uhr Donnerstag, 23.07.2020, 16.00 bis 20.00 Uhr

Um Ihre Beratungsanfragen zeitnah und termingerecht koordinieren zu können, ist eine Voranmeldung sehr wichtig. Wir bitten daher alle Interessierte sich bis spätestens Freitag, 17.07.2020, telefonisch oder via Email anzumelden:

Für technische Fragen im Zusammenhang mit unserem Skype-Business Angebot (Videokonferenz), steht Kriminalhauptkommissar Michael Rühl unter Tel.: 06151-969-4039 zur Verfügung.

Die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen informiert darüber hinaus auch an einem Infostand im Rahmen der Kampagne "Sicher in den Urlaub" zu den Themen Einbruchschutz, Cybercrime und Trickbetrügereien am:

Mittwoch, 15. Juli 2020, in Heppenheim auf dem Parkplatz des REWE-Centers, in der Tiergartenstraße 15

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter www.polizei.hessen.de sowie unter www.k-einbruch.de oder www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell