Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Schneller Fahndungserfolg nach Exhibitionisten

Erbach (ots)

Nachdem am Mittwochnachmittag (8.7.) eine Hundehalterin, einen Mann mit offener Hose und entblößtem Glied auf einer Parkbank in der Carl-Benz-Straße beim Onanieren gesehen hatte, verständigte diese umgehend die Polizei. Die alarmierten Beamten konnte kurze Zeit später den beschriebenen Mann noch in flagranti antreffen und festnehmen. In dem Strafverfahren wegen exhibitionistische Handlungen wird sich der 33-Jährige aus Mörfelden-Walldorf jetzt verantworten müssen.

