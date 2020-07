Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lenkrad und Navi im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Zwischen Montag (6.7.) und Mittwoch (8.7.) haben Kriminelle ihr Unwesen im Niebergallweg und in der Arheilger Straße getrieben und sind in zwei dort parkende Autos eingebrochen. Aus einem VW Tiguan bauten die Täter das Navigationsgerät heraus und in dem Audi, abgestellt in der Arheilger Straße, hatten die Kriminellen es auf das Lenkrad abgesehen. Mit beiden Fällen ist die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/ 22) betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell