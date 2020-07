Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Unfall gesucht

Michelstadt (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2020 in der Zeit von 09:00 bis 18:40 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hochstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein roter Pkw Renault durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am Kotflügel des Pkw beläuft sich auf ca. 200,-EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

SB: Kretschmar, PK-A

i.A. Wolfert, POK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

