Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: 33-Jähriger zu schnell unterwegs

600 Euro Bußgeld, 2 Punkte und Fahrverbot

Pfungstadt (ots)

Am Dienstagabend (7.7.), zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr, haben Beamte von der Polizei in Pfungstadt eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 3 in Höhe der Major-Karl-Plagge-Kaserne durchgeführt. In diesem Zusammenhang stoppten die Ordnungshüter bei erlaubten 70 Km/h, einen 33-jährigen Darmstädter mit 90 Sachen zu viel auf dem Tacho. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie 3 Monate Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell