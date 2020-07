Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Navi aus VW Campingbus ausgebaut

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (7.-8.7.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Hoffmannstraße getrieben und aus einem gelben VW Bus das Navigationssystem ausgebaut. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt, in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit des Kommissariats 21/22 gegeben.

