POL-DADI: Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots)

B38/L3114: Am Dienstag (30.06.) gegen 04:00 Uhr fiel einer Polizeistreife aus Ober-Ramstadt starke Beschädigungen an zwei Verkehrsschildern an der Einmündung L3114 / B38 auf. Diese stehen auf einer Verkehrsinsel. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Unfallverursacher die B38 in Fahrtrichtung Groß-Bieberau. An der o.g. Einmündung bog er nach links, auf die L3114 in Richtung Groß-Zimmern/ Spachbrücken ab, kam hierbei nach rechts auf die Verkehrsinsel ab und touchierte die dortigen Verkehrsschilder. Der Sachschaden liegt im 4-stelligen Bereich.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

