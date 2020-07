Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eppertshausen-Münster: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eppertshausen (ots)

Am Dienstag (07.07.), gegen 17 Uhr, kam es auf der L 3095 zwischen Eppertshausen und Münster zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Eppertshäuser die Strecke mit seinem Fahrrad aus Eppertshausen kommend in Richtung Münster. Hinter dem Radfahrer befand sich ein 27-jähriger Autofahrer aus Dieburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung zwischen den Beteiligten, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Radfahrer erlag trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen am Unfallort seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 3095 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22 Uhr voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

gefertigt, Obmann, POK'in

