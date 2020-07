Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Hohe Nachfrage -Polizei bietet zusätzliche Termine für die Fahrradcodierung an

Viernheim (ots)

Wegen der hohen Nachfrage bietet die Polizei in der Kettelerstraße 6a in Viernheim weitere Termine für die Fahrradcodierung an:

Freitag, 24.07.2020 Freitag, 28.08.2020 Freitag, 11.09.2020

jeweils in der Zeit von 7 Uhr bis 12.30 Uhr.

Interessierte sollten sich die neuen Termine nicht nur vormerken, sondern schnell zum Hörer greifen. Erfahrungsgemäß sind freie Plätze schnell besetzt. Eine telefonische Voranmeldung ist werktags von 8 Uhr bis 15 Uhr unter der Rufnummer 06204 / 9377-110 möglich.

Bringen Sie zu den Terminen bitte einen Eigentumsnachweis, wie etwa einen Kaufbeleg und Ihren Personalausweis mit. Bei E-Bikes den Schlüssel für den Akku nicht vergessen!

