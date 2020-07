Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/ Momart: Messwagen in Momart beschädigt

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Bad König (ots)

Um die Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen messen zu können, steht seit geraumer Zeit ein mobiler Messwagen auf dem Feld in der Verlängerung des Sportplatzes in der "Hohe Straße" in Momart. Nachdem am letzten Samstag (4.7.) das Funksignal abbrach, wurde festgestellt, dass die Kabel der Solarpaneele mutwillig durchtrennt waren. Am 6. Juni wurden erstmals Schäden an dem Messwagen festgestellt. Die Sendeantenne war gestohlen sowie Kabelverbindungen durchschnitten. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1300 Euro.

Die Polizei (DEG) in Erbach sucht Spaziergänger, Freizeitsportler oder Gassigeher als Zeugen, die an dem letzten Samstag zwischen 9 Uhr und 9.35 Uhr, den Weg nach Vielbrunn oder Weitengesäß genutzt haben und Personen im Bereich des mobilen Messwagens gesehen haben. Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell