POL-DA: Nieder-Liebersbach: 14-jähriges Mädchen aus Nieder- Liebersbach nicht mehr vermisst

Birkenau (ots)

Das seit Sonntag vermisste 14-jährige Mädchen aus Nieder-Liebersbach konnte a m Montagabend (06.07.) durch Kollegen der Baden-Württembergischen Polizei in Man nheim angetroffen und in Obhut genommen werden. Das Mädchen wurde noch im Laufe des Abends zu ihren Eltern zurückgebracht. Hinweis an die Medienvertreter: - Bitte die Öffentlchkeitsfahndung/ Lichtbildfahndung zurücknehmen

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Aktualisierung: 07.07. um 07:37 Uhr

