Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt/ Rimbach/ Lorsch: Autos nach Wertgegenstände durchsucht

Bürstadt/ Rimbach/ Lorsch (ots)

Am Wochenende wurden in drei Bergsträßer Kommunen Autos aufgebrochen, um Wertgegenstände stehlen zu können. Der Gesamtschaden wird bislang auf über 5000 Euro geschätzt.

Am Montagmorgen (6.7.) wurde das Fehlen einer Geldbörse, die am Sonntagabend (5.7.), 20 Uhr, in der Mittelkonsole eines 5er BMW abgelegt war, festgestellt. Das Auto parkte in der Bensheimer Straße, im Bereich der Erbacher Straße. Aufbruchsspuren konnten keine festgestellt werden. Möglicherweise wurde die funkgesteuerte Schließanlage technisch überwunden.

Im Rimbacher Ortsteil Zotzenbach schlugen Kriminelle am Sonntag (4.7.) gleich eine Autoscheibe ein, um den zurückgelassenen Geldbeutel samt Bankkarten, eine Sonnenbrille der Marke Ray-Ban, ein Parfümfläschchen sowie ein Energygetränk abzugreifen. Der Schaden an dem schwarzen Peugeot im Eichenweg, Höhe Einmündung Bachgasse, ist etwa 700 Euro hoch.

Jede Menge Werkzeug, wie zwei Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, Stichsäge und Handkreissäge sind zwischen Samstagabend (4.7.), 21.30 Uhr und Sonntagmorgen (5.7.), 10 Uhr, in Lorsch Dieben in die Hände gefallen. Die Täter suchten sich in der Sigehardstraße, Bereich Adelungstraße, ein Baustellenfahrzeug aus. Nachdem eine Scheibe eingeschlagen war, wurde die Innenverriegelung zu dem IVECO-Transporter geöffnet und das Werkzeug aus dem Laderaum entnommen.

In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Hinweise zu den Taten werden unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegengenommen.

