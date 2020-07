Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Videokamera mit Farbe besprüht

Geldkassette aus Parkautomaten entwendet

Darmstadt (ots)

Auf die Geldkassette eines Parkautomaten, der im rückwärtigen Bereich eines Parkhauses auf dem Gelände des Klinikums in der Grafenstraße stand, hatten es noch unbekannte Täter am Sonntag (5.7.) abgesehen. Gegen 2.30 Uhr besprühten die Unbekannten zunächst die dortige Überwachungskamera und entwendeten im Anschluss die Geldkassette des Parkautomaten. Mit ihrer Beute, deren Wert abschließend noch nicht bekannt ist, flüchteten sie. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen

