Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/ Münster: Hakenkreuz-Schmierereien mit schwarzer Farbe festgestellt

Dieburg/ Münster (ots)

Mit schwarzer Farbe wurden an verschiedenen Stellen in Dieburg und einmal in Münster Hakenkreuze gepinselt. Die Schmierereien wurden zwischen Samstag (4.7.), 12 Uhr und Sonntagmorgen (5.7.), gegen 9.10 Uhr, an einem Stromverteilerkasten und einem Strommast an einem Fußweg entlang eines Spielplatzes im Dieburger Nordring sowie an dem Kletterturm auf dem Platz selbst angebracht. In Münster wurde der Asphalt "Im Schöll" beschmiert.

Die Kriminalpolizei (ZK 10) in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell