Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Benzinrasenmäher aus Schrebergarten entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Aus einem Schrebergarten am Feldweg im Bereich einer Unterführung in der Fabrikstraße, wurden zwei Benzinrasenmäher gestohlen. Die Diebe überstiegen nach ersten Erkenntnissen am frühen Samstagmorgen (4.7.) die Umzäunung des Gartengrundstücks. Die Maschinen der Marken Alko und Einhell wurden zwischen 1.20 Uhr und 1.45 Uhr von Grundstück gestohlen.

Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Die Ermittlungen hierzu werden von Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) weitergeführt. Telefon: 06251 / 84680.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell