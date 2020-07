Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Vermisste Frau aufgefunden

Erbach (ots)

Die seit dem gestrigen Tag (03.07.) vermisste 27-jährige Annika Reichl wurde in den späten Abendstunden im Bereich Frankfurt am Main wohlbehalten angetroffen und in die medizinische Einrichtung in Erbach zurückgebracht.

Hinweis an die Medienvertreter: Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern zu löschen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4642432

Matthias Brosch, EPHK und PvD

