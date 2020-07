Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Brand in einem Wohnhaus

Mörlenbach (ots)

Am Samstag (03.07.2020) kam es gegen 18:50 Uhr in der Weinheimer Straße zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung. Alle sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Ein 31-jähriger Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde im Anschluss vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Grund des Brandes war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Durchlauferhitzers. Der Brand konnte durch den eingesetzten Löschzug der Feuerwehr Mörlenbach rechtzeitig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa tausend Euro.

Berichterstatter: PHK Förster, Polizeistation Heppenheim

Matthias Brosch, EPHK und PvD

