Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Autoscheibe eingeschlagen und zugegriffen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein in der Kolpingstraße geparkter Mercedes geriet in der Nacht zum Freitag (03.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend aus dem Auto eine Sporttasche samt Bekleidung sowie elektronischem Kleingerät mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

