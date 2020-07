Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Autoscheibe im Gewerbegebiet eingeschlagen

Polizei sucht Zeugen

Mörlenbach (ots)

Ein Geldbeutel mit 50 Euro, verschiedenen Dokumenten sowie ein Handy wurden am Donnerstag (2.7.) in der Industriestraße, Höhe eines Kunststoffherstellers, aus einem geparkten Auto gestohlen. Um an die Beute zu kommen, schlugen die Täter zwischen 12.30 Uhr und 21.40 Uhr eine Scheibe des schwarzen VW Polos ein.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell