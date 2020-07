Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch den 01.07.2020 ereignete sich in Groß-Gerau gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall Am Marktplatz. Eine Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Gernsheimer Straße, während auf Höhe der Hausnummer 16 ein PKW aus einer Parklücke fuhr. Hierbei übersah der PKW Fahrer die Fahrradfahrerin und kollidiert mit ihr. Durch den Zusammenstoß kam die Fahrradfahrerin zu Fall und verletzte sich dabei. Der PKW entfernte sich unverzüglich von der Unfallstelle. Die Polizei in Groß-Gerau sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Auskünfte zum Fahrzeugführer und/oder zum Fahrzeug machen können. Sachdienliche Hinweise können in Groß-Gerau bei der Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

