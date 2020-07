Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Apotheken-Fahrzeug in der Nacht entwendet

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Kriminelle haben in der Nacht auf Donnerstag (02.07.) das Fahrzeug einer Apotheke im Westring entwendet. Die Polizei in Ober-Ramstadt hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise zum Verbleib des Autos sowie zu den bislang noch unbekannten Tätern. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Wagen, ein grauer Hyundai i 10 mit dem amtlichen Kennzeichen DA-GA 2008, zwischen 20 Uhr am Mittwoch und circa 8 Uhr am folgenden Morgen gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz im Westring geparkt und hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, denen das Auto aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

