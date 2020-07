Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach-Höllerbach: 120 Euro aus Spardose gestohlen

Brensbach (ots)

Nachdem Unbekannte über ein Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Höllerbach eingebrochen sind, fehlen 120 Euro aus der Spardose. Die Täter nutzten das gekippte Fenster, um am Mittwoch (1.7.) zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr in das Haus in der Breubergstraße eindringen zu können.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Höllerbach bemerkt haben. Alle Meldungen hierzu werden unter der Rufnummer 06062 / 9530 entgegengenommen.

