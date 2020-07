Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Diebe versuchen mit Radlader Baucontainer zu öffnen

Bürstadt (ots)

Mit einem gelben Radlader wurde zwischen Mittwoch (1.7.), 18 Uhr und Donnerstag (2.7.), 6.30 Uhr versucht, ein Baucontainer in einer Baustelle an der Bundesstraße 47 zu entriegeln. An der kurzgeschlossenen Baumaschine sowie am Container ist ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro entstanden.

Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (DEG) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06206 / 94400.

