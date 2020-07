Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autoaufbrecher entwenden Navigationssystem

Rüsselsheim (ots)

In den Fahrzeuginnenraum eines in der Adam-Opel-Straße geparkten Mercedes, verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (02.07.) auf bislang unbekannte Weise Zugang. Die Täter bauten anschließend das Navigationssystem aus und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

